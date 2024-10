Forestazione, Assessore Cicala incontra rappresentanti comparto

Facendo seguito a quanto concordato nella riunione del 22 ottobre scorso, su convocazione dell’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, si è svolto un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI CGIL, FAI CISL, e UILA, per discutere dei temi riguardanti i lavoratori del comparto forestale.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Cicala ha espresso il proprio ringraziamento al presidente Bardi per l’indirizzo chiaro e la sensibilità dimostrata in questo contesto, dando un segnale forte di attenzione al settore.

Ha inoltre confermato il proprio impegno per garantire l’erogazione delle spettanze retributive per gli ultimi tre mesi del 2024, e ha inoltre manifestato disponibilità per un incremento delle giornate lavorative per gli addetti del settore forestale.

L’assessore ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di sviluppare una strategia innovativa per un nuovo modello di forestazione produttiva, con attenzione anche al ricambio generazionale e all’inserimento di personale qualificato.

I rappresentanti sindacali, dal canto loro, hanno auspicato la concretizzazione di un modello di relazioni istituzionali basato sul confronto e sul dialogo.

A tal proposito, è stata sottolineata l’importanza dell’Osservatorio regionale come sede di confronto per discutere le problematiche operative e arrivare a decisioni condivise e fondate sulla collaborazione reciproca.

L’incontro ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una politica forestale integrata e sostenibile, che possa rispondere alle esigenze del settore e dei suoi lavoratori.