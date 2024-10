Alsia: Webinar sul Mal dell’Esca della Vite

L’Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) organizza un webinar dedicato alla sindrome del mal dell’esca della vite, una malattia complessa e conosciuta da tempo, ma ancora difficile da controllare in Italia, ed anche in Basilicata.

Il mal dell’esca comporta una significativa riduzione della produttività e della longevità dei vigneti colpiti, incidendo sia sulla qualità che sulla quantità del raccolto.

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre 2024, dalle ore 16 alle 18, con una particolareggiata relazione della Prof.ssa Laura Mugnai dell’Università degli Studi di Firenze, vicepresidente dell’International Society for Plant Protection.

La Prof.ssa Mugnai offrirà una panoramica completa sulle attuali conoscenze scientifiche e le strategie di controllo per controllare e contrastare la diffusione di questa malattia nei vigneti.

L’evento è rivolto a tecnici, agricoltori e professionisti del settore agricolo e vitivinicolo. Inoltre, sarà possibile ottenere crediti formativi per Dottori Agronomi, Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici.

Per partecipare: è possibile collegarsi direttamente al seguente link https://bit.ly/4eE6iQ4 .