Violenza di genere. Il 30 ottobre a Potenza inaugurazione della “Cassetta Rossa”

Mercoledì 30 ottobre, importante giornata a Potenza dedicata all’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere con protagonista L’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”. In programma due appuntamenti promossi nell’ambito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa siglato con la BCC Monte Pruno.

Alle ore 16:00, presso la sede distaccata dell’istituto in Via Corso Garibaldi, si terrà l’installazione della prima Cassetta Rossa, iniziativa di sensibilizzazione sviluppata in altre parti d’Italia per accogliere le richieste di aiuto in forma cartacea ed anonima da parte delle vittime di violenza, che entrerà a far parte dell’assistenza psicologica che l’associazione porta avanti sul territorio lucano al fianco di soggetti che attraversano fragilità di varia natura. I beneficiari saranno assistiti ed inoltre avranno a disposizione, in forma gratuita, corsi di autodifesa, ballo, pittura e preparazione nel settore estetico, quest’ultimo per incentivare l’autodeterminazione economica in caso di colloqui di lavoro.

Interverranno all’inaugurazione, tra gli altri, la Presidente dell’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”, Rita Marsico, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il Presidente del Consiglio Regionale Basilicata, Marcello Pittella, la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle, la Presidente della Camera Penale di Basilicata, Shara Zolla, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Potenza, Colonnello Luca D’Amore, e il vicario del questore di Potenza, Antonio Stavale.

Seguirà, alle ore 17:00, una tavola rotonda presso il Ridotto del Teatro Stabile, in Piazza Mario Pagano, dal titolo “Lettere di speranza: fragilità e resilienza nella lotta alla violenza di genere“: momento a più voci promosso dalla BCC Monte Pruno con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale sui temi della violenza di genere, analizzare criticità e promuovere iniziative di prevenzione e di supporto alle vittime sul territorio. Tra gli interventi quello della presidente dell’associazione, Rita Marsico.