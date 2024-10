“Il Colonnello Pietro Giorgio Saturnino Prende il Comando a Budrio”

Presso la caserma “Ciarpaglini” di Budrio (BO), sede del 6° reggimento logistico di supporto generale, si è svolta una cerimonia alla presenza di autorità civili e militari per l’assunzione del comando da parte del colonnello Pietro Giorgio Saturnino, che succede al colonnello Lorenzo Latini.

Originario di Senise, il colonnello Saturnino guiderà anche il Raggruppamento “Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche”, composto da 500 militari impegnati a supporto delle Forze dell’Ordine.

Questa unità si occupa della vigilanza di vari siti istituzionali, luoghi d’arte, aeroporti, stazioni ferroviarie, luoghi di culto e altre aree di interesse a Bologna. Saturnino vanta una carriera consolidata nell’Esercito Italiano.

La cerimonia è stata presieduta dal brigadier generale Pietro Lo Giudice, comandante dei supporti logistici, che ha formalmente trasferito le responsabilità al colonnello Saturnino.

Il reggimento, sotto la sua guida, continuerà a fornire supporto logistico alle unità dislocate in Triveneto ed Emilia Romagna e a gestire i transiti presso i porti e gli aeroporti nazionali per il personale in missioni internazionali.

Recentemente, il reggimento ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Budrio, in riconoscimento della sua efficienza e del valore dimostrato.

Il colonnello Saturnino ha conseguito una laurea in Ingegneria dei Materiali e un Master in “Management dei Materiali e dei loro Sistemi Complessi”.

Con competenze avanzate in approvvigionamento e gestione logistica, ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, contribuendo in modo significativo alla logistica operativa dell’Esercito, ruolo che culmina con il suo attuale comando.