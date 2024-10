Apple Intelligence arriverà in Ue e in italiano da aprile 2025

Apple Intelligence arriverà in Europa e in italiano su iPhone e iPad ad aprile 2025: è ufficiale in un comunicato dell’azienda di Cupertino, in cui oggi annuncia la disponibilità della sua piattaforma di IA negli Stati Uniti grazie ad un aggiornamento dei suoi sistemi operativi.

“Ad aprile le funzioni di Apple Intelligence inizieranno a essere distribuite agli utenti di iPhone e iPad nell’Ue – si legge -. Ciò includerà molte delle funzioni principali di Apple Intelligence tra cui strumenti di scrittura, Genmoji, Siri riprogettata con una comprensione linguistica più ricca, l’integrazione di ChatGpt e altro ancora”.

“A dicembre – aggiunge la società guidata da Tim Cook – Apple Intelligence sarà disponibile per la variante locale di inglese in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito. Ad aprile, un aggiornamento del software offrirà un supporto linguistico ampliato e altri arriveranno nel corso dell’anno. Verranno supportate altre lingue fra cui cinese, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, vietnamita”.

Dopo il lancio a giugno alla Conferenza degli sviluppatori l’azienda aveva messo in stand by Apple Intelligence in Europa in considerazione – secondo Bloomberg – delle norme del Digital Markets Act.

Contestualmente al rilascio odierno di Apple Intelligence negli Usa la società di Cupertino ha presentato i nuovi computer iMac con a bordo non solo la sua IA ma anche i nuovi chip M4 più potenti.

ANSA