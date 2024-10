La Rinascita Lagonegro a sostegno dell’Associazione Lucana Autismo

Prosegue l’attività di solidarietà e coinvolgimento sociale della Rinascita Volley Lagonegro.

In occasione della partita di sabato 26 ottobre con la Vidya Viridex Sabaudia, saranno presenti al Palasport di Villa d’Agri i delegati dell’ALA – l’Associazione Lucana Autismo – che dal 2010 lavora con bambini, adolescenti e adulti affetti da disturbo dello spettro autistico, offrendo loro percorsi con un orientamento inclusivo che faciliti la costruzione di relazioni umane significative attraverso progetti educativi personalizzati.

I delegati dell’Associazione offriranno tutto il materiale informativo utile e daranno la possibilità ai tifosi e al pubblico presente di contribuire fattivamente ai progetti messi in campo.

Ogni persona con autismo, come tutti gli individui, ha il diritto di sviluppare un progetto di vita, coltivando i propri talenti in un contesto di rispetto per la propria dignità.