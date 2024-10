Laura Pausini condivide il palco con artisti emergenti Otto giovani promesse apriranno concerti del World Tour Winter

Laura Pausini sceglie di condividere il palco con artisti emergenti attraverso l’iniziativa ‘Il mio palco: il tuo palco’.

A pochi giorni dal debutto del World Tour Winter 2024, ultima parte della sua decima tournée mondiale che prenderà il via lunedì 4 novembre a Londra, l’artista sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi in apertura dei suoi concerti in Italia.

“So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza – commenta Laura Pausini – Mi piace scoprire i talenti del nostro stivale, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte.

Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani. Da oggi e poi da qui ogni settimana, farò i miei inviti tramite le storie Instagram taggando gli artisti che ho scelto. Sarà una sorpresa per tutti, anche per loro!”

I primi due artisti scelti sono Ste, all’anagrafe Stephani Ojemba che, con soul e atmosfere partenopee, aprirà il concerto del 13 novembre al Palasele di Eboli; e Leonardo Lamacchia che, dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo ‘Non sarà per sempre’, si esibirà davanti al pubblico del Palaflorio di Bari per le date previste il 15 e 16 novembre. Nelle prossime settimane sarà la volta di altri sei artisti.

Dopo le tappe di Londra, il Laura Pausini World Tour Winter 2024 attraverserà di nuovo l’Europa e l’Italia. Già sold out le date di Londra (4 novembre), Livorno (21 novembre), Torino (30 novembre), Malaga (5 dicembre), Messina (28 e 29 dicembre); esaurite anche le due date Milano (27 e 28 novembre) e la prima di Roma (18 novembre). Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia.

Il tour è organizzato e prodotto da Friends&Partners, i biglietti sono disponibili su Ticketone.

ANSA