Andrea Bocelli, da domani il nuovo singolo Rimani Qui con Elisa

Andrea Bocelli torna in radio con Elisa e ‘Rimani Qui’, il nuovo singolo estratto dal suo prossimo album Duets in uscita domani 25 ottobre in tutto il mondo (Decca /Universal Music).

La voce di Elisa accompagna il tenore in un un dialogo musicale intenso.

Il brano, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), è un connubio di melodia e potenza in cui gli arrangiamenti orchestrali trasportano l’ascoltatore in un viaggio senza tempo.

‘Rimani Qui’ è il terzo singolo dell’album e arriva dopo ‘Da Stanotte in Poi (From This Moment On)’, cantato con la cinque volte vincitrice Grammy Shania Twain, l’artista country pop femminile più venduta di tutti i tempi, e ‘Vivo per Ella’, nuova versione in spagnolo di uno dei suoi brani più amati, che vede la partecipazione straordinaria di Karol G, superstar colombiana, due volte vincitrice del Latin Grammy e artista di musica latina più ascoltata in streaming su Spotify degli ultimi 4 anni consecutivi.

“Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un’esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo – spiega Bocelli – Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto.

Noi cantanti siamo alla costante ricerca di colleghi capaci di dare vita a questa alchimia”.

‘Duets’ riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista.

Al suo interno, le eccezionali collaborazioni con Luciano Pavarotti e Stevie Wonder, i duetti con Bono, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Sarah Brightman, Giorgia, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Elisa, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.

‘Duets’ è disponibile in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed Lp Highlights e in una speciale versione Duets (deluxe) contenente 2CD + Book (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista.

ANSA