A Roma arriva ‘Monet e gli impressionisti digital experience’

Dopo la mostra Van Gogh Experience, arriva una nuova esposizione al Next Museum a corso d’Italia a Roma: Monet e gli Impressionisti ‘digital experience’.

Una nuova produzione a cura di Next Exhibition, che dopo Milano arriva nella capitale.

Videomapping, virtual reality, sala didattica, selfie opportunity per una esperienza multisensoriale che vuole celebrare i 150 anni della prima mostra impressionista.

In questa mostra è stata utilizzata anche l’intelligenza artificiale: in una prima sala vengono analizzate le opere di Renoir e Degas.

L’intelligenza artificiale trasforma in fotografie reali i quadri di Renoir e di Degas, producendo l’esatta visione dei due artisti nel momento in cui sono intenti nell’atto pittorico.

“Un ulteriore salto in avanti nell’utilizzo della tecnologia nel mondo della cultura – afferma la direzione di Next Exhibition – vogliamo che il mondo di Next Exhibition sia in continua evoluzione, per proporre sempre al nostro pubblico contenuti sempre nuovi.

Le parole d’ordine al Next Museum sono accoglienza e ascolto: di nuove idee, spunti e suggestioni. Da elaborare e far crescere coinvolgendo attivamente il tessuto sociale locale”.

