Eolico selvaggio e mobilità integrata nella collina materana, Morea (Azione): «Inaccettabile sfregiare i territori, prioritario il rilancio dell’area»

“Eolico selvaggio e infrastrutture: ho presentato due mozioni in consiglio su due temi che considero centrali. La prima, per introdurre una regolamentazione seria degli impianti eolici e fotovoltaici in Basilicata.

È fondamentale tutelare il territorio e le comunità locali dalla proliferazione selvaggia degli impianti.

La tutela del paesaggio è prevista anche dalla Costituzione Italiana, e sebbene la transizione energetica sia senz’altro un obiettivo primario, è inaccettabile pensare di poter sfregiare i territori e il patrimonio culturale.

È necessario fermare le autorizzazioni ai nuovi siti in attesa dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, che abbiamo chiesto di accelerare.