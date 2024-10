Maltempo, in Calabria auto ingoiata da una voragine. Esonda un torrente e isola un paese

Allagamenti e case sgomberate a Maida, nel catanzarese, comune parzialmente isolato e attualmente raggiungibile solo dallo svincolo di Vena di Maida della Statale 280 dei Due Mari.

Le piogge intense della nottata e delle prime ore di oggi, che si sono accanite in particolare sulla zona dell’istmo catanzarese, hanno fatto esondare un torrente le cui acque con fango e detriti hanno invaso la sede stradale rendendo necessaria la chiusura dell’arteria.

Molte altre strade interne sono al momento inagibili per frane e smottamenti. Danni consistenti si registrano nelle zone periferiche del paese dove l’acqua ha allagato i piani bassi di alcune abitazioni i cui residenti erano stati fatti allontanare per precauzione. Il personale tecnico del comune, retto da qualche mese da un commissario prefettizio, sta effettuando una ricognizione dei danni.

Un ponte stradale che attraversa un torrente è crollato in conseguenza delle forti piogge, sempre in prossimità di Maida, il comune tra i più colpiti dall’ondata di maltempo.

Nessun danno per le persone dal momento che quando si è verificato il cedimento non transitavano veicoli. Il comune di Maida è uno dei più devastati dell’area con frane, smottamentii, alberi caduti e colate di fango.

Nella zona i vigili del fuoco al lavoro dalla tarda serata di ieri hanno anche tratto in salvo, in qualche caso caricandoseli in spalla, alcuni automobilisti rimasti in panne all’interno della loro auto, quasi invasa dall’acqua.

Maltempo, smottamenti e strade allagate a Messina e provincia. I sottopassi di Galati S. Anna e di Primo Molino a Bordonaro, oltre alle zone di Larderia e Zafferia sono invasi dall’acqua.

Anche nella zona Nord ci sono tombini otturati, strade e marciapiedi allagati per il mancato deflusso della pioggia. Disagi per tombini otturati anche in via Sciascia, a San Licandro, e acqua alta davanti a un supermercato di viale Regina Elena. Disagi, ancora, sulla via Garibaldi.

Forti precipitazioni si sono registrate questa mattina sulla riviera jonica, a Santa Teresa di Riva, con allagamenti consistenti sul lungomare e nel quartiere Baracca.

Maltempo nel catanzarese. Situazione critica nel lametino