Bardi: solidarietà all’Emilia Romagna

“Una situazione drammatica testimoniata dai numeri: 2.100 gli evacuati solo a Bologna, 550 interventi dei Vigili del fuoco, 8 fiumi sopra la soglia rossa di massima allerta.

La quantità straordinaria di pioggia sta mettendo a dura prova l’Emilia Romagna causando allagamenti in molte zone. Esprimo la mia vicinanza e quella di tutti i lucani alla popolazione così gravemente colpita dagli effetti del maltempo”.

E’ quanto sottolinea il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, che stringe in un abbraccio, in particolare, i familiari del giovane deceduto a Pianoro: “La Basilicata è solidale con l’Emilia Romagna, ma anche con la Toscana e la Sicilia, altri territori tormentati dalla furia dei nubifragi.

La Basilicata ricorda il loro supporto – aggiunge Bardi – per i soccorsi legati al terremoto ’80. Saremo pronti a dare una mano anche attraverso la straordinaria rete di volontari della nostra regione.

Ciò che sta accadendo, con l’esondazione di numerosi canali – prosegue il presidente – conferma come, purtroppo, gli eventi meteorologici estremi siano sempre più frequenti.

Anche in Basilicata, sulla costa jonica, siamo alle prese in queste ore con violente mareggiate che stanno erodendo ulteriormente la spiaggia di Scanzano. Il governo lucano monitora attentamente l’evoluzione del caso ed è impegnato a cercare soluzioni tecniche per tutelare il litorale.

Alla luce di quanto sta accadendo con sempre maggiore ripetitività – conclude Bardi – ritengo sia necessario intensificare gli interventi, a livello globale, per “alleggerire” il peso di attività impattanti sulle delicate dinamiche del clima”.