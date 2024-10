Bardi e Cupparo al Festival delle Regioni

I temi del digitale e della transizione ecologica sono sempre più nevralgici per il futuro anche delle imprese lucane.

Così l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo spiega la sua presenza, insieme al Presidente Vito Bardi, domani a Bari (ore 18 – Teatro Piccinni) alla cerimonia di apertura Festival delle Regioni, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al termine dell’inaugurazione Cupparo e Bardi visiteranno gli stand delle Regioni presenti all’importante evento per confrontarsi con i vari territori proprio sugli argomenti al centro dell’iniziativa.

“Sarà l’occasione – spiega Cupparo – per illustrare le azioni messe in campo dalla Regione Basilicata e per uno scambio di buone esperienze con le altre Regioni”.