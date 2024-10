A Maratea, dal 23 al 25 ottobre, un congresso internazionale per la giornata mondiale della pasta

E’ tutto pronto a Maratea (Potenza) per il secondo congresso internazionale dal titolo “L’impatto della cucina italiana nel mondo” organizzato dallo chef Luigi Diotaiuti, proprietario del pluripremiato ristorante “Al Tiramisù” a Washington, e dall’istituto alberghiero “Giovanni Paolo II” della cittadina tirrenica, in occasione della Giornata mondiale della pasta e dei 50 anni dell’istituto scolastico.

L’evento, in programma dal 23 al 25 ottobre all’interno della scuola, si concluderà con il gran galà presso l’hotel “San Diego” di Maratea e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, oltre che di grandi esperti dell’enogastronomia, tra cui Francesco Maria Spanò, saggista e gastronomo; Lucia Galasso, antropologa dell’alimentazione; Luca Cesari, storico della gastronomia.

Previsti anche diversi collegamenti dall’estero come da Singapore con Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi insieme alla Nazionale Olimpica Chef italiana, da New York Amy Riolo,autrice pluripremiata di 19 libri, chef,e ambasciatrice della dieta Mediterranea, e Julio Panza, docente del Medicine New York Medical College e director Department of Cardiology Westchester Medical Center.

La collaborazione tra l’istituto professionale alberghiero di Maratea e la Fondazione “Luigi Diotaiuti” nasce da un comune obiettivo: promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio lucano attraverso la formazione e la divulgazione culturale.

Entrambe le istituzioni condividono la volontà di formare le nuove generazioni nel campo dell’enogastronomia e del turismo, con un’attenzione particolare alla tradizione, alla sostenibilità e all’innovazione.

“Il mio obiettivo è quello di trasformare tradizioni agricole rispettabili – spiega Luigi Diotaiuti – e uno stile di vita sano in modelli sostenibili di reddito e sicurezza alimentare per creare felicità e benessere duraturi per le generazioni future.

Inoltre punta a valorizzare la tradizione locale, a portare avanti una formazione di eccellenza”.

L’istituto scolastico della cittadina tirrenica, con i suoi 50 anni di esperienza, ha sempre puntato a fornire una formazione di alta qualità ai suoi studenti.

La Fondazione “Luigi Diotaiuti”, fondata da uno chef lucano di fama internazionale, ed ex allievo dell’istituto, condivide questa missione e desidera offrire agli studenti nuove opportunità di apprendimento, arricchendo il percorso formativo con esperienze concrete, eventi tematici e il coinvolgimento di figure professionali di prestigio.

“Infine la sinergia tra Fondazione la scuola punta a promuovere la cultura del territorio, anche tramite iniziative culturali come il docufilm sulla transumanza in Basilicata, che sarà trasmesso su Prime Video.

Questo rappresenta un importante strumento per far conoscere il nostro territorio a livello globale. Insieme all’istituto scolastico, la Fondazione – aggiunge Diotaiuti – intende portare avanti un percorso di divulgazione e sensibilizzazione sul valore delle tradizioni lucane.

Ultimo obiettivo è quello di creare sinergie tra formazione e lavoro. L’evento celebrativo è stato concepito come un punto di partenza per una collaborazione duratura, capace di mettere in contatto il mondo dell’istruzione con quello del lavoro”.

La tre giorni è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Maratea.