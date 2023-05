VALSINNI: IN OCCASIONE DELLA STAFFETTA PER LA PACE, ORTO SOCIALE E WWF POLICORO PIANTANO “UN ULIVO PER LA PACE” ALLA FATTORIA DEGLI ENOTRI

In occasione della “staffetta per la pace” le associazioni Orto Sociale e WWF Policoro hanno voluto piantare presso la Fattoria degli Enotri di Valsinni (MT) un nuovo albero di ulivo, per rappresentare simbolicamente una richiesta di pace rivolta ai conflitti aperti per il mondo.

“Oltre alla la guerra in Ucraina, cominciata il 24 febbraio con l’invasione russa, risultano 59 i conflitti aperti e dichiarati fra due o più stati, o fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi condotto con l’impiego di mezzi militari in corso nel mondo in questo momento – commentano le due associazioni, ricordando come – La pianta di ulivo è universalmente conosciuta come simbolo di pace, la figura della colomba che porta nel becco un ramo di ulivo è riconducibile alla religione cristiana: la colomba che torna da Noè con questo ‘dono’ assume il duplice significato di rinascita e riconciliazione; la rigenerazione si riferisce alla terra che torna a fiorire ed a dare frutti dopo essere stata sommersa, mentre la riappacificazione è il ritorno della pace tra gli uomini e Dio dopo che quest’ultimo ha punito i primi col diluvio”.