Visual Sound Festival, a Roma l’arte degli under 35 Prima edizione dal 17 al 19 ottobre al Nuovo Cinema Aquila

Onde sonore che diventano forme luminose, pixel che si traducono in sequenze elettroniche per abbattere i confini che separano suoni e visione.

Gli organizzatori presentano così la prima edizione di Visual Sound Festival che dal 17 al 19 al Cinema Aquila di Roma esplora l’arte audiovisuale attraverso le performance di artisti e artiste under 35.

E’ l’occasione per scoprire i nomi più originali del panorama laziale proposti da Fotonica, il festival che da otto anni nella capitale è dedicato all’ intersezione fra immagini e suoni nell’arte digitale.

Ogni sera due performance Audio Visual Live illustreranno l’ evoluzione continua dei linguaggi digitali e le possibilità di espressione legate al suono e all’immagine con l’ impiego di tecniche e strumenti diversi, dai microfoni, ai microscopi, ai computer.

”Il video – spiegano i promotori – è il perno della fruizione delle opere, come uno strumento musicale viene utilizzato in dialogo con la musica per amplificarne il potere espressivo e contribuire a plasmare l’emozione della rappresentazione”.

Le performance sono una produzione realizzata nell’ambito del progetto LAZIOSound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visual Sound Festival è prodotto da Flyer, che nel 2004 ha dato vita a Live Performers Meeting (Lpm), il più grande evento del settore giunto alla venticinquesima edizione.

L’appuntamento consente di essere parte di una rete di partner internazionali che contribuiscono alla promozione degli artisti italiani all’estero.

