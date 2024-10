Trump promette ‘dazi terribili’ per riportare le aziende in Usa ‘Tariffa la parola piu’ bella del vocabolario’. Ue nel mirino

Intervistato dal direttore di Bloomberg John Micklethwait all’Economic Club di Chicago, Donald Trump ha promesso nuovamente dazi “terribili” per “riportare” le imprese negli Stati Uniti, in caso di vittoria.

“Ai miei occhi, tariffa e’ la parola più bella del dizionario”, ha detto, spiegando di voler ridurre “ancora di più” le tasse per le aziende che fabbricano i loro prodotti in Usa e, al contrario, far pagare alle altre dazi doganali “elevati”.

“Più alti sono i dazi doganali, più è probabile che l’azienda si stabilisca negli Stati Uniti”, ha sostenuto il tycoon, definendosi “molto bravo in matematica” quando l’intervistatore obiettava con numeri alla mano, evocando il rischio di un aumento dei prezzi per i consumatori americani.

“Un’altra teoria è che quando le tariffe sono così alte, così terribili, così odiose, i produttori arrivano subito”, ha assicurato. Donald Trump ha ripetuto che gli Stati Uniti vengono “truffati” economicamente, in particolare da alcuni dei loro più stretti alleati, come l’Unione Europea e il Giappone.

Durante l’intervista The Donald si è anche cimentato in diverse imitazioni di leader, tra cui quella di Emmanuel Macron.

Adottando un finto accento francese, ha raccontato una conversazione che afferma di aver avuto con il presidente francese su una questione di tasse doganali, un aneddoto che ha usato più volte in passato.

ANSA