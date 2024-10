Francavilla in Sinni : “Lo Fiego e Fittipaldi si dimettono: frattura nella roccaforte del centrodestra lucano?”

Il recente articolo di Massimo Dellapenna su “Cronache Lucane” esamina le dimissioni di Carmelo Lo Fiego e Antonio Fittipaldi, stretti collaboratori dell’assessore regionale alle attività produttive Franco Cupparo, da cariche importanti nel Comune di Francavilla in Sinni. Entrambi hanno giustificato la scelta con “motivi personali”, ma l’autore solleva dubbi su questa spiegazione, evidenziando come il simultaneo abbandono di incarico di due figure vicine allo stesso esponente politico possa suggerire dinamiche più complesse e interne.

Francavilla in Sinni, tradizionale roccaforte della famiglia Cupparo, è guidata dall’attuale sindaco Romano Cupparo, cugino dell’assessore Franco Cupparo.

Negli anni, la continuità politica è stata garantita dai voti raccolti da Franco e Romano, prima come sindaci e poi rispettivamente come assessore e sindaco, assicurando un consenso costante a Forza Italia in una zona storicamente incline al centrodestra.

L’autore ipotizza che la coincidenza delle dimissioni potrebbe rappresentare una strategia politica o l’indizio di una rottura interna, prefigurando possibili ripercussioni sugli equilibri familiari e politici locali.

Il prossimo anno, il comune dovrà affrontare le elezioni amministrative e, senza la garanzia della tradizionale unione dei Cupparo, il risultato appare ora più incerto. Questa potenziale frattura rischia di compromettere il lungo dominio del centrodestra a Francavilla, ponendo fine a un’epoca di stabilità elettorale.

(Fonte: Massimo Dellapenna, Cronache Lucane, 16 ottobre 2024)