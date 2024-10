Apple lancia l’iPad mini 7, nuovo processore e funzioni IA

Apple ha svelato il nuovo iPad mini, la settima versione del suo tablet più piccolo.

Cambia poco, nel design, rispetto alla generazione precedente, vista nel 2021, con il grosso delle novità relative alla dotazione hardware.

Sotto la scocca c’è il processore A17 Pro, che porta le prestazioni a un livello superiore, permettendo di gestire anche funzionalità di intelligenza artificiale attraverso Apple Intelligence, l’ecosistema di IA della Mela ad oggi limitato ad alcuni mercati e ancora escluso dai Paesi dell’Unione Europea.

Le prime funzioni di Apple Intelligence saranno disponibili in inglese, negli Stati Uniti, con l’aggiornamento a iPadOS 18.1, compatibili con i modelli di iPad dotati di chip A17 Pro, M1 e successivi.

Il nuovo iPad mini supporta inoltre le connessioni Wi-Fi 6e, garantendo velocità di scambio dati doppie rispetto al precedente. “Non esiste al mondo un altro dispositivo come l’iPad mini, amato per la combinazione di prestazioni potenti e versatilità che offre nel nostro design più portatile.

Piace a tanti tipi di utenti ed è stato costruito per Apple Intelligence, in grado di offrire nuove funzioni intelligenti che sono potenti, personali e rispettano la privacy” ha affermato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple.

Migliorata anche la fotocamera posteriore, con un sensore da 12 megapixel con grandangolo, che utilizza il machine learning per rilevare e scansionare i documenti direttamente nell’app fotocamera.

Il nuovo iPad mini è inoltre compatibile con Apple Pencil Pro, offrendo agli utenti la possibilità di esprimere la propria creatività e di essere ancora più produttivi, per disegnare, prendere appunti e annotare documenti.

Il display è un Liquid Retina da 8,3 pollici mentre sono quattro le finiture posteriori: blu e viola che si uniscono a galassia e grigio siderale. I prezzi partono da 609 euro per la variante con 128 gigabyte di memoria ram.

