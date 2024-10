Assestamento di bilancio, Bardi illustra i dati

Il presidente Vito Bardi, intervenendo alla seduta di oggi del Consiglio regionale, ha illustrato i dati relativi all’assestamento al bilancio di previsione 2024-2026. Nello specifico, il disegno di legge contiene una serie di variazioni e adeguamenti.

L’avanzo derivante da esercizi precedenti – ha spiegato Bardi – ammonta a circa 409 milioni di euro sulla base di risorse vincolate e del risultato di amministrazione approvato con rendiconto generale 2023.

Scendendo nel dettaglio dei dati, il presidente ha sottolineato l’iscrizione dell’avanzo vincolato da programmi comunitari e statali (pari a 251 milioni) su diversi programmi: industria e artigianato (54 milioni), calamità naturali, difesa del suolo e protezione civile (26), edilizia residenziale (26), tutela, valorizzazione, recupero ambientale, rifiuti e inquinamenti (21), agricoltura (19), viabilità e trasporti (17), servizi per le famiglie, disabilità e sociale (14), valorizzazione delle risorse idriche (12), ricerca, innovazione e commercio (11), formazione, lavoro e occupazione (9), urbanistica (8), edilizia scolastica (8), autonomie locali (7,5) energia (4,5), cooperazione e internazionalizzazione (4), investimenti sanitari (3), assistenza tecnica e servizi generali (4), istruzione e cultura (3).

L’avanzo vincolato da programmi regionali (98 milioni di euro) viene iscritto sui seguenti programmi: industria e artigianato (32 milioni), valorizzazione beni di interesse storico (26), tutela, valorizzazione, recupero ambientale, rifiuti e inquinamento (14), energia (7), agricoltura, caccia e pesca (8), attività culturali, sport e giovani (5), autonomie locali (2), formazione, occupazione e lavoro (2), servizi generali (2).

Le risorse accantonate relative al rendiconto 2023 (60 milioni) vengono destinate a: gestioni liquidatorie ex Asl (8,4 milioni), debito fuori bilancio relativo al trasporto locale e ferroviario (33,4), oneri di contenzioso (13), applicazione di risorse riferite a residui perenti (5,2).

Oltre all’iscrizione dell’avanzo vincolato – ha precisato Bardi – nell’esercizio 2024 devono aggiungersi le variazioni con entrata pari a circa 52 milioni di euro. Riguardano l’assegnazione di risorse statali vincolate relative al Pnrr “Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio” per 6 milioni di euro (fondi in aumento iscritti anche negli anni 2025 e 2026), contributi in materia ambientale (4 milioni), contributi riferiti a Fsc 2014-2020 (6), contributi statali e comunitari per il Feampa 2021-2027 (2), il Pr Basilicata 2021/2027 (33).

Con il disegno di legge di assestamento, infine, sono stati finanziati alcuni interventi sul territorio: 20mila euro al Comune di Lagonegro per l’affidamento di incarichi professionali di direzione lavori, di collaudo e di messa in sicurezza dell’edificio scolastico di piazza della Repubblica; 24mila euro al Comune di Maratea per ripristinare la sicurezza nell’area di gioco dello stadio Europa; 50mila euro per il servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata. Contributo previsto per ciascuno dei tre esercizi 2024, 2025 e 2026.