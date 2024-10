“Incontro a Matera con Giovanni Donzelli di FdI: focus sulle opportunità del decreto Agricoltura”

Le opportunità offerte dalla legge 101 del 2024 per l’agricoltura sono state il tema centrale di un incontro tenutosi a Matera, organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia e dal Dipartimento nazionale Agricoltura del partito.

L’evento ha avuto come obiettivo l’analisi del provvedimento legislativo promosso dal governo Meloni, mirato a sostenere il settore e a potenziare la competitività delle imprese agricole.

Particolare attenzione è stata riservata all’impatto della legge sulle piccole e medie aziende agricole, considerate fondamentali per il rilancio dell’intero comparto.

Dopo i saluti del segretario regionale Piergiorgio Quarto e del presidente provinciale Michele Giordano, Luigi Appio, responsabile del Dipartimento regionale Agricoltura FdI Basilicata, ha aperto i lavori.

Quarto ha sottolineato che “questa legge rappresenta un nuovo modello di agricoltura, dotato degli strumenti necessari per affrontare le difficoltà attuali”.

Durante l’incontro, moderato dal deputato Aldo Mattia, è intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala, che ha espresso la sua disponibilità a “lavorare per portare i benefici della legge e una visione strategica a livello regionale”.

Le conclusioni sono state affidate al deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, che ha evidenziato come “i benefici di questa legge siano concreti, offrendo aiuti per la crisi idrica e per le fitopatie, creando nuove opportunità per gli agricoltori.

L’approccio è radicalmente diverso rispetto al passato, dove l’Europa e l’Italia supportavano gli agricoltori per non coltivare. Noi vogliamo invece aiutarli a svolgere il loro lavoro, perché questo porta buon cibo sulle nostre tavole”.

Il deputato Mattia ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come “l’agricoltura, che sta attraversando un momento di difficoltà a causa della crisi idrica e della siccità, trova oggi una nuova speranza grazie alla legge 101/24, fortemente voluta dal ministro Lollobrigida e dall’intero governo Meloni.

Questo rappresenta un sostegno concreto per l’imprenditoria agricola attraverso misure specifiche nei diversi settori agricoli e zootecnici, dimostrando l’impegno del governo a mettere l’agricoltura al centro del dibattito politico”.