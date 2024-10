Basilicata Pd e Bd su “Contratti di Sviluppo a valenza Regionale”

“I consiglieri regionali Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli (Pd) e Piero Marrese (Bd), attraverso una specifica interrogazione, hanno chiesto all’assessore alle Attività produttive, lavoro e formazione, Francesco Cupparo, se intende procedere allo scorrimento delle graduatorie esistenti relative all’Avviso ‘Contratti di Sviluppo a valenza Regionale’ “. Lo riporta una nota stampa dei consiglieri regionali di Pd e Bd.

“Lo strumento dei ‘Contratti di Sviluppo a valenza regionale’ – affermano i Consiglieri – prevedeva uno stanziamento di 30 milioni di euro rivenienti dal Protocollo per lo sviluppo sostenibile sottoscritto tra Regione Basilicata e Total, Mitsui e Shell Italia, per 25 milioni, e dal successivo addendum all’accordo quadro sottoscritto con le medesime Società, per ulteriori 5 milioni.

Con i 30 milioni di euro stanziati (15 Meuro destinati alle grandi Imprese e 15 Meuro a favore delle PMI), delle 26 istanze pervenute da PMI ne sono state finanziate solamente 4, mentre per le grandi Imprese ne sono state istruite 3, ritenute ammissibili a finanziamento, che prevedono investimenti per circa 44,5 Meuro a fronte di un contributo concesso di circa 12,5 Meuro”.

“Da qui la richiesta all’assessore Cupparo – concludono Lacorazza, Cifarelli e Marrese – se ritiene o meno destinare parte delle risorse (FSC 2021-2027 e FESR FSE, etc), compatibili per lo sviluppo e le imprese, allo scorrimento delle graduatorie esistenti relative alle istanze delle PMI e delle grandi Imprese, ammesse e non finanziate per carenza di risorse, nell’ambito dell’Avviso ‘Contratti di Sviluppo a valenza Regionale’ ”.