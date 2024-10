Tragico incidente sulla Sinnica: un morto e due feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada Statale 653 Sinnica, all’altezza del chilometro 79. Lo scontro, tra un autocarro Iveco Daily e una Fiat Seicento, si è rivelato fatale per un uomo di 79 anni, residente a Tursi.

Intorno alle 14:25, i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per l’anziano conducente della Fiat Seicento non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e l’impiego dell’eliambulanza, i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

I due occupanti dell’autocarro, entrambi residenti ad Andria (BA), di 57 e 40 anni, hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.