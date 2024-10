Geolier a Scampia, in diecimila al Red Bull 64 Bars Live

In delirio per Geolier e i tanti ospiti protagonisti assoluti della scena rap e urban: diecimila persone hanno affollato Piazza Ciro Esposito a Scampia per la terza edizione di Red Bull 64 Bars Live.

Dopo il pre-show ad aprire la serata è stato Guè seguito da Dat Boi Dee e da Kid Yugi e Massimo Pericolo.

La staffetta è continuata con una delle esibizioni più attese della Tony Effe.

È stata poi la volta di Artie 5ive che ha presentato le sue 64 barre con un ritmo serrato per lasciare ancora una volta il palco a Guè prima dell’arrivo di Nello Taver e Lele Blade che sul palco ha presentato il suo Red Bull 64 Bars inedito e anticipato l’uscita del suo nuovo album il 25 ottobre.

Ospite a sorpresa è stata Rose Villain che ha duettato prima con Tony Effe (in Michelle Pfeiffer) e poi con Guè (in Come un tuono).

Ma non sono stati gli unici incontri sul palco. Nel secondo atto dello show infatti i protagonisti hanno duettato tra loro portando dal vivo alcune collaborazioni iconiche: da Demon Time di Tony Effe con Guè a Porto il commerciale di Artie 5ive e Kid Yugi, passando per Milano Testarossa di Artie 5ive e Guè e Need u 2nite di Guè e Massimo Pericolo.

Ma il più atteso era Geolier: l’artista napoletano ha dedicato alla città e a Scampia la sua esibizione per il gran finale.

Il live è stato trasmesso in streaming e da oggi è on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull.

ANSA