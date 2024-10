Criticità Sanità in Basilicata, Consigliere regionali Araneo e Verri (M5s) presentano proposta di legge

Martedì prossimo 8 ottobre 2024 a partire dalle 9:30 nella sala Mediafor, piano terra, palazzo della Giunta regionale della Basilicata, via Verrastro, 4 a Potenza è in programma la conferenza stampa delle consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri per la presentazione di una proposta di legge del Movimento 5 Stelle.

“Il comparto sanitario è oggi preda di pesanti e numerosi deficit numerici e funzionali che porteranno, nel prossimo futuro, a un peggioramento graduale e inesorabile dell’assistenza prestata al paziente, nonché a una inevitabile fuoriuscita del personale infermieristico e medico dal servizio sanitario regionale, accelerato da una condizione, sempre più diffusa, di burn-out tra il personale medesimo. Lo sforzo della presente proposta di legge è quello di provare a incidere sullo scenario appena rappresentato e, in particolare, mira ad arginare il grave problema dovuto alla carenza strutturale di medici e infermieri sia ospedalieri che territoriali.”