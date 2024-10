LE NOVITÀ SU GELATO E PIZZA AL SALONE INTERNAZIONALE ROMA FOOD EXCEL

La manifestazione biennale, che conferma Roma come centro nevralgico del settore Horeca, vedrà la partecipazione di oltre 150 espositori e rappresentanti di filiere chiave – Panificazione, Pasticceria, Gelateria, Bomboniera, Pizzeria, Birre, Vini, Ristorazione, Pasta Fresca, Bar, Pubblici Esercizi & Hotel – dell’industria alimentare.

All’interno di Roma Food Excel, un’area speciale sarà dedicata al mondo del gelato artigianale, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore PuntoIT.

I visitatori specializzati avranno l’opportunità di esplorare le più recenti innovazioni nel campo della gelateria artigianale, dalle materie prime di alta qualità alle tecnologie all’avanguardia, dai layout per la vendita alla formazione professionale – con corsi su tecniche di preparazione, aggiornamenti su tendenze, gusti e tanto altro -.

Un’esperienza unica per gli operatori del settore che potranno assistere a dimostrazioni live e degustazioni esclusive, e partecipare agli eventi in programma.

Tra i più attesi di questa edizione spicca la tappa della III edizione di “Coppa Italia di Gelateria”, il torneo annuale aperto a tutti i gelatieri che, organizzato dall’Associazione Italiana Gelatieri, ha l’obiettivo di promuovere il vero gelato artigianale italiano e la figura del Maestro Gelatiere rafforzando il legame tra tradizione e innovazione nel mondo della gelateria; e il “Concorso Gianicolo d’Oro” che prevede due competizioni – quello del “Gelato al Gusto Ricotta Romana” in programma il 14 ottobre e quello del “Gelato al Gusto Nocciola”, in programma il 15 ottobre. Due appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati e i professionisti del settore.

Il concorso vedrà la partecipazione di gelatieri provenienti da tutta Italia, che si sfideranno per creare la migliore interpretazione del gelato alla nocciola e alla ricotta romana, utilizzando ingredienti di alta qualità e tecniche artigianali.

I partecipanti verranno valutati da una giuria di esperti composta da maestri gelatieri e giornalisti del settore enogastronomico.

Il vincitore, oltre al prestigioso riconoscimento, avrà l’opportunità di accrescere la propria visibilità nel panorama nazionale in occasione di Roma Food Excel.

«Grande soddisfazione – dichiara il segretario generale dell’associazione Italiana Gelatieri Claudio Pica –per la nostra partecipazione a Roma Food Excel, appuntamento di riferimento per la ristorazione e l’industria agroalimentare europea.

Un evento che, dando risalto a show cooking, seminari e contest, sarà un’ottima opportunità per valorizzare il comparto dei pubblici esercizi. Roma Food Excel sarà anche tappa per la qualificazione della finale della Coppa Italia di Gelateria, la cui finale si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo novembre.»

Un ricco palinsesto di eventi rivolto ad un pubblico internazionale farà da cornice alla fiera della food industry Roma Food Excel.

Tra le altre iniziative in programma ci sarà anche il “Trofeo Città di Roma”, la competizione organizzata dall’Associazione Pizza Romana in programma martedì 15 ottobre dalle 10 alle 17, che vedrà confrontarsi pizzaioli esperti nelle diverse categorie – pizza in pala, pizza in teglia, pizza tonda al mattarello e pinsa romana -.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esperti e interessati per scoprire le tecniche più innovative elevando l’arte della pizza a livelli internazionali.

Il seminario “Identità Territoriale in Etichetta: Strategie Vincenti per il Food Made in Italy” sarà un altro dei momenti di grande rilievo all’interno del programma di Roma Food Excel. Durante il panel, che si terrà il 14 ottobre alle ore 10:30 e sarà moderato dalla giornalista Olga Iembo di Agen Food, si approfondiranno tematiche cruciali legate al valore dell’etichetta come strumento di narrazione e valorizzazione dei prodotti italiani.

Tra gli interventi, Enzo Dota, presidente dell’associazione Mediterraneo in Rete, presenterà numerosi casi studio del progetto LocalTourism.IT sulla tracciabilità narrativa, mentre Giovanni Schiavone, presidente di AGCI, discuterà del valore aggiunto del Made in Italy attraverso la tradizione. Mariangela Petruzzelli, giornalista Rai e fondatrice di MISS CHEF, condividerà il ruolo delle Miss Chef nella promozione dei prodotti italiani, e Pascal Barbato, panificatore da sei generazioni, metterà in luce l’importanza della valorizzazione dei prodotti locali per l’economia circolare.

Questo convegno offrirà spunti preziosi per comprendere come l’identità territoriale possa essere una leva strategica vincente per il posizionamento dei prodotti di qualità sui mercati internazionali. Un’occasione imperdibile per produttori, professionisti del settore e appassionati del patrimonio enogastronomico italiano.

Roma Food Excel si conferma così come l’appuntamento di riferimento per il mondo dell’agroalimentare e della ristorazione di qualità, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo una vetrina d’eccezione per le eccellenze del “Made in Italy”.