Riparte a Latronico il Servizio Educativo Territoriale: un nuovo slancio per i giovani e le famiglie del Lagonegrese-Pollino

Ha ufficialmente riaperto i battenti il Servizio Educativo Territoriale, punto di riferimento fondamentale per i ragazzi e le famiglie del territorio. Un presidio sociale che torna operativo per offrire supporto, percorsi educativi e progetti di inclusione.

Gestito in forma associata dall’ambito socio-territoriale N.2 “Lagonegrese-Pollino”, il servizio si conferma strumento essenziale per contrastare fragilità sociali, sostenere i nuclei familiari in difficoltà e valorizzare il potenziale delle nuove generazioni.

La gestione è affidata alla cooperativa Medihospes, già impegnata con passione e professionalità sul territorio in diversi ambiti del welfare.

L’obiettivo è chiaro: accompagnare i giovani in percorsi di crescita personale e sociale, rafforzare la rete educativa e promuovere una comunità coesa, dove nessuno venga lasciato indietro.

Dalla prevenzione della dispersione scolastica al sostegno psico-pedagogico, passando per laboratori, attività ricreative e iniziative formative, il Servizio Educativo Territoriale si propone come uno spazio di ascolto e crescita.