Basilicata : Tavolo regionale sulla sanità accreditata

“Massima attenzione sulla sanità privata accreditata affinché le migliori esperienze che negli anni si sono consolidate possano essere di supporto in maniera etica al processo di definizione dei fabbisogni e delle successive risorse utili a soddisfarli”.

E’ quanto ha assicurato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, al tavolo regionale permanente per l’assistenza riabilitativa (ex art. 26 legge 833/1978) alla presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria Aiop, Ascriba, Aris, Cicas Basilicata e Sanità Futura.

Nel corso della riunione, a cui ha partecipato anche il direttore generale Domenico Tripaldi, Latronico ha lanciato l’invito, condiviso dagli intervenuti all’incontro, a costruire un dialogo di reciproca conoscenza.

L’intento è quello di “valorizzare al massimo il sistema esistente e correggere le eventuali inappropriatezze”.

Le associazioni di categoria hanno evidenziato come negli anni un notevole aumento dei costi di produzione (a cominciare da quelli per l’energia e per il personale) abbia reso il sistema non più sostenibile e, pertanto, diventa necessario rimodulare sia le tariffe, sia i tetti di spesa.

L’auspicio – è stato sottolineato – è che si diano risposte concrete nell’interesse dell’utenza e dei lavoratori del comparto. Riconoscendo l’onerosità e la complessità delle problematiche rappresentate, Latronico ha ribadito la necessità di prevedere un confronto costante e responsabile tra i soggetti interessati e la Regione (“al fine di valorizzare e riequilibrare un sistema che deve tendere a dare risposte concrete ai fabbisogni dei cittadini”) e ha annunciato di aver avviato un processo di rafforzamento delle politiche sociali con un riflesso sulla spesa sanitaria.