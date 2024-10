LE OLIMPIADI DEI NONNI – 2a EDIZIONE A SENISE

Il 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, si svolgerà a Senisela 2a edizione delle OLIMPIADI DEI NONNI, che vedrannoprotagonisti gli anziani ospiti di ben otto residenze socio-assistenziali (RASS 1): “Madre Teresa di Calcutta” e “Villa del Lago” di Senise, “Rass 1 San Giorgio” di San Giorgio Lucano, “Rass 1 San Giuseppe” di Tursi, “Rass 1 Santa Rita” di Noepoli, “Rass 1 San Michele Arcangelo” di Sant’Arcangelo, “Rass 1 Sant’Antonio” di Corleto Perticara e “Rass1 Giovanni Paolo II” di Trivigno.

L’evento è organizzato dall’ Associazione di promozione sociale “LA RETE ETS” in collaborazione con l’Associazione A.R.S.S.A.B (Associazione Regionale delle Strutture Socio-Assistenziali di Basilicata).

La manifestazione prenderà il via alle ore 9 con il concentramento delle squadre presso Largo San Biagio, le quali raggiungeranno in corteo la Villa Comunale; qui, il Parroco di Senise Don Giovanni Lo Pinto benedirà le squadre che si contenteranno il podio gareggiando nelle seguenti discipline :Bowling da tavolo, Bowling a pallone, Tiro ai barattoli, Canestro a terra, Gara di rigori da fermo, Tiro al bersaglio. Ogni partecipante riceverà una medaglia quale riconoscimento per il proprio impegno; ma, come in ogni gara che si rispetti, solo i primi tre classificati saliranno sul podio!

I nostri nonni saranno, dunque, i veri protagonisti di questoimportante appuntamento. L’associazione La Rete promuove la solidarietà e l’inclusione sociale pertanto la partecipazione attiva è da ritenersi elemento indispensabile per l’inclusione sociale –sostiene Pina De Donato in qualità di presidente della Associazione “LA RETE”. Le politiche per l’invecchiamento attivo sono fondamentali per aiutare le persone in questa fase molto delicata della propria vita – dichiara Vincenzo Clemente,presidente dell’ARSABB, che da oltre 40 anni si occupa di questo settore offrendo un servizio indispensabile a quanti vivono in condizioni di non autosufficienza.

I nonni sono le nostre radici, la nostra cultura, i nostri valori, le nostre tradizioni, i nostri affetti. La terza età è un periodo di grande fragilità, i nostri nonni hanno bisogno di cure, di una carezza, di un abbraccio di un gesto d’amore; e per noi questo evento è senz’altro un gesto d’amore.

Allora tutti pronti a fare il tifo per i nostri cari Nonni – Atleti, che ancora una volta scendono in campo per trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza! Perché, si sa: la vita è un continuogioco!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

La Rete- APS-ETS – Pina De Donato

​​​​​​​Ass. ARSSAB – Vincenzo Clemente