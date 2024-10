Caos al Pronto Soccorso dell’ospedale di Matera: 33enne arrestato dopo aver aggredito gli agenti

MATERA – Una notte di follia al Pronto Soccorso dell’Ospedale delle Grazie a Matera. Un 33enne cittadino indiano, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver creato scompiglio e aver aggredito gli agenti di polizia.

La vicenda è iniziata nella notte, quando una telefonata al 113 ha segnalato la presenza di un uomo riverso sulla pubblica via. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica e hanno richiesto l’intervento del 118.

Trasportato in ospedale, l’uomo ha dato vita a una scena di pura follia. All’interno del Pronto Soccorso, tra l’incredulità di pazienti e personale sanitario, ha iniziato a dimenarsi, a correre per i locali e a danneggiare le attrezzature. Non contento, ha rivolto insulti e apprezzamenti oltraggiosi a una poliziotta donna, colpendo poi con un calcio uno degli agenti che cercavano di contenerlo.

Vista la gravità della situazione, il personale sanitario ha dovuto somministrare all’uomo un calmante per sedarlo.

L’arrestato è stato condotto in carcere con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’Autorità Giudiziaria, con rito per direttissima, lo ha condannato a 7 mesi di reclusione, pena sospesa.