Rinascita Lagonegro, domani secondo allenamento congiunto con Aversa. Lorizio: “Occasione per valutare i nostri progressi”

Domani pomeriggio (ore 18) al Palasport di Villa d’Agri è atteso il replay dell’incontro con l’Evolution Green Aversa andato in scena sette giorni fa in Campania.

Un ulteriore test di avvicinamento all’esordio in serie A3 Credem Banca del 13 ottobre e un ottimo viatico per capire lo stato di salute attuale della squadra.

Il 2-2 di mercoledì scorso ha già dato alcune importanti indicazioni al tecnico Pino Lorizio, ma rimane evidente che a tre settimane dall’inizio del campionato c’è ancora tanto lavoro da fare e molte situazioni tecnico-tattiche da perfezionare: “Stiamo infatti lavorando moltissimo sull’aspetto della correlazione muro/difesa”, spiega il coach biancorosso.

Sul testi di domani: “Sarà esattamente come mercoledì scorso, ovvero un ottimo allenamento per testare i progressi che stiamo facendo settimana dopo settimana –aggiunge Lorizio – l’obiettivo è quello di trovare continuità in battuta e di far crescere la nostra efficienza in tutti i fondamentali”.

L’allenamento si svolgerà a porte chiuse per motivi di sicurezza e ordine pubblico, in quanto nella zona circostante il Palasport di Villa d’Agri sono in corso alcuni importanti lavori di manutenzione.