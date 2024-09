Basilicata Stellantis,Consiglieri minoranza chiedono Consiglio straordinario

“Data la portata della delicata e complessa vicenda che sta attraversando lo stabilimento Stellantis di Melfi e relativo indotto, e considerate le dichiarazioni rese dal presidente Bardi in merito all’approvazione da parte della Giunta regionale, in data 13 settembre 2024, di due provvedimenti per la realizzazione nello stabilimento di Melfi, con un investimento di 100 milioni di euro, di un impianto a biogas per la produzione di energia necessaria al funzionamento della fabbrica e al fine di “agevolare il percorso di Stellantis attraverso l’abbattimento dei costi energetici e non prestare il fianco ad alibi alla multinazionale”, abbiamo ritenuto necessaria la discussione in Consiglio regionale”.

Lo dichiarano i Consiglieri regionali di opposizione che aggiungono:

“Pertanto non solo è stata richiesta la convocazione di apposito Consiglio regionale, con all’ordine del giorno ‘Situazione stabilimento Stellantis di Melfi e indotto’, ma che la seduta sia convocata presso l’Aula consiliare della Città di Melfi e aperta alla partecipazione dei rappresentanti sindacali e imprenditoriali’.