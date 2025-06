PIERRO (FIG BASILICATA): CON ORGOGLIO ED EMOZIONE AL CONGRESSO DI FORZA ITALIA GIOVANI

Sabato 31 Maggio a Roma presso il Palazzo dei Congressi all’Eur si è tenuto il Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani. L’elezione di Simone Leoni a Segretario Nazionale rappresenta motivo di orgoglio per tutti noi. Sulla scia di quanto fatto egregiamente da Stefano Benigni, andiamo avanti con una Forza Italia sempre più moderna e vicina a noi giovani, con i nostri valori indissolubili nel cuore e sempre proiettati verso il futuro. Il nostro compito non è soltanto quello di rappresentare una generazione, ma è quello di interpretare questa generazione, di guidarla, di traghettarla verso il futuro.

Dobbiamo essere noi laboratorio di idee, motore del partito, ponte tra quella tradizione liberale che ci accomuna e ci unisce e l’innovazione politica in cui crediamo.

Orgoglioso di rappresentare la Basilicata, ancora una volta, al Congresso: anche in questa circostanza ci siamo fatti valere con una folta delegazione e abbiamo dato una spinta propulsiva e propositiva con gli interventi dei nostri delegati: della Responsabile dell’Organizzazione Roberta Taddei, alla quale faccio i miei migliori auguri per la sua elezione nell’Assemblea Nazionale, e del Responsabile della Formazione Valentino Romaniello, che ringrazio per l’impegno profuso nel movimento giovanile in tutti questi anni.

Un in bocca al lupo sincero all’amico Simone Leoni ed un grazie sentito a Stefano Benigni per il lavoro svolto.

Il futuro è adesso!