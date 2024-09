Il lucano Nicola Timpone premiato al Festival delle Opportunità: un Incontro tra Giovani e Futuro a Potenza

Potenza, 20 settembre 2024 – Nel centro storico di Potenza, dal 17 al 20 settembre 2024, si è svolto il Festival delle Opportunità – www.festivaldelleopportunita.it –

Un evento che rappresenta un punto di incontro tra giovani, istituzioni, innovazione e futuro.

Ideato da Antonio Candela, Presidente di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024, questo festival è nato con l’intento di fornire uno spazio dinamico in cui i giovani possono esplorare, condividere e creare nuove opportunità.

Il progetto nasce dalla candidatura di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024, facendo leva

su “Potenza delle Connessioni”, il cui obiettivo principale è affrontare le sfide della disoccupazione giovanile, in particolare il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment, or Training), promuovendo la crescita professionale dei giovani e rafforzando il loro legame con il territorio.

Il Festival delle Opportunità non è solo un evento: è un laboratorio di crescita e di sperimentazione.

Durante le quattro giornate del festival, il centro storico di Potenza ha ospitato più di 20 appuntamenti tra workshop, conferenze e momenti di networking.

Spazi come Largo Duomo, la Galleria Civica e il Palazzo della Cultura hanno fatto da cornice a questo vivace programma che si ha affrontato temi cruciali come l’intelligenza artificiale, il futuro dell’educazione, i diritti allo studio e la transizione digitale.

Il festival è stato pensato per offrire ai partecipanti, giovani dai 16 ai 40 anni, un’opportunità unica di crescita personale e professionale, grazie all’incontro con esperti, imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

Uno degli elementi chiave del festival sarà il Premio Generatore di Opportunità, un riconoscimento che celebra coloro che hanno saputo creare opportunità significative per le loro comunità.

Tra i premiati per l’edizione 2024 spicca il nome di Nicola Timpone, figura di rilievo nel panorama culturale e turistico della Basilicata. Esperto di marketing territoriale e di promozione turistica, ha dedicato la sua carriera alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale lucano, contribuendo in maniera significativa alla crescita del turismo nella regione. Hanno ricevuto il premio: Francesca Palumbo, una giovane atleta che ha portato in alto il nome della Basilicata nel mondo dello sport Francesco Vena,imprenditore alla guida di Amaro Lucano, azienda simbolo della tradizione e dell’innovazione lucana

Vincenzo Schettini, noto sui social come “La fisica che ci piace”

Laura Tosto, fondatrice di Data Contact, una delle aziende leader nel settore dei servizi di contact center

Donato Telesca, atleta paralimpico di fama internazionale, originario della Basilicata

Peppone Calabrese, personaggio televisivo, cuoco e narratore delle tradizioni culinarie lucane

Con la Basilicata al centro di un’Europa sempre più interconnessa, il Festival delle Opportunità vuole essere un trampolino di lancio per le nuove generazioni, fornendo loro strumenti concreti per affrontare il futuro.

L’iniziativa riflette l’impegno della regione verso una crescita sostenibile e inclusiva, che unisce tradizione e innovazione.

Il Festival delle Opportunità rappresenta una grande occasione per i giovani di Potenza e della

Basilicata di costruire insieme un futuro migliore, all’insegna della creatività, della conoscenza e

della collaborazione.