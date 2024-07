Seconda giornata della missione della delegazione rumena in provincia Potenza

Seconda giornata della missione della delegazione rumena – composta tra gli altri da Arnold Klingeis, Presidente dell’HCR (“Historic Cafès Route”), e dalla manager Karin Hann – ospite della Provincia di Potenza, con la partecipazione dell’ associazione lucani nei Balcani e Palazzo Italia Bucarest (Giovanni Baldantoni), hub multidisciplinare per i Balcani e sede del desk della Provincia di Potenza nella capitale romena.

La giornata è stata dedicata alla visita ai centri più significativi del nord est della regione (Laghi ed Abbazia di Monticchio), Castello e Museo di Melfi oltre alla visita alle “cantine del notaio” e ad Acerenza alla Cattedrale.

Le visite con la presenza dei sindaci di Melfi Giuseppe Maglione e di Acerenza Fernando Scattone, dell’ing. Alessandro Attolico e del consigliere provinciale Giordano, si sono concluse alla “Casa Dracula” con biblioteca e museo che raccontano il legame di Vlad Tepes con Acerenza, con la presenza di Carlo Glinni.

La Mostra-Museo fa parte del progetto culturale “Sulle orme di Dracula in Europa” che è stato presentato e condiviso al Ministero Cultura della Romania e in incontri a Napoli e ad Acerenza con studiosi ed amministratori locali e sarà attuato dalla Famiglia Glinni e da Palazzo Italia Bucarest attraverso la società Rumena dal brand registrato “Dracula Acerenza”,in collaborazione con l’Associazione culturale Mihai Viteazu Prahova , presieduta da Mircea Cosma, e l’Associazione Rumeni in Italia – Basilicata.

Con il progetto si intende raccontare ai turisti ed ai visitatori di Acerenza la storia ed il legame tra Acerenza ed il discusso conte Rumeno attraverso il racconto fatto dallo stesso Conte che tornerà a rivivere attraverso proiezioni tridimensionali.

Sono stati condivisi progetti di sviluppo del territorio con intervento pubblico e privato per dare pratica attuazione al protocollo tra Provincia di Potenza e Palazzo Italia Bucarest.