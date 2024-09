Sottosegretario Mazzi, Italia super potenza mondiale cultura

“L’Italia è una super potenza mondiale della cultura”: lo ha detto alla vigilia del G7 della cultura il sottosegretario Gianmarco Mazzi, intervenendo a Verona all’iscrizione nell’albo d’onore degli architetti di Claudio Baglioni.

“Esponiamo solo il 20% del nostro patrimonio e – ha sottolineato – siamo primi al mondo per numero di siti Unesco, davanti alla Cina che è 30 volte più grande di noi, con i nostri depositi faremmo la fortuna di 100 Paesi”.

Ma per Mazzi il nostro Paese può fare anche di più: “gli organizzatori italiani sono migliori al mondo, chiedo loro – ha detto – di darmi una mano nel creare un format di ‘grand tour culturale’ dove gli artisti pensino spettacoli per il luogo, il programma dovrebbe prevedere non solo luoghi più famosi come Pompei, Taormina o Verona.

Abbiamo siti straordinari in zone periferiche dell’Italia dove le attività culturali favorirebbero la notorietà della zona.

Potrebbe essere una proposta anche per artisti internazionali pazzi per l’Italia.

Al G7 della cultura parlerò di questo con interlocutori e chiederò aiuto ad associazione come Assoconcerti e Assomusica per puntare su questo progetto”, ha concluso.

ANSA