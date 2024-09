Futsal: Mister Masiello ufficialmente allenatore di primo livello con Licenza A

Il settore tecnico della F.I.G.C. aveva selezionato in tutta Italia gli ammessi al Corso per l’abilitazione di allenatore di calcio a 5 “Licenza A – UEFA” ossia il più alto livello tecnico in assoluto che ti permette di allenare qualsiasi squadra di qualsiasi categoria in ambito sia nazionale che internazionale.

Tra i selezionati, con estremo merito ed orgoglio, c’è stato il mister “pisticcese doc” Nicola Masiello, da anni sulla scena Futsal sia locale che nazionale.

Mister Nicola Masiello ha superato in modo davvero brillante, in quel di Coverciano, l’esame abilitante con la tesi “Lo sviluppo della mobilità nel futsal” con un lavoro davvero puntiglioso, innovativo ed estremamente ambizioso.

Il corso per Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello viene svolto centralmente a Coverciano presso il Centro Tecnico Federale, ed è il massimo livello riconosciuto dalla FIGC in materia di formazione tecnica per questa disciplina.

Il percorso formativo offre diverse ore di didattica, svolte in più settimane – solitamente in estate, al termine della stagione sportiva – in cui vengono affrontati argomenti come Tecnica e Tattica del calcio a cinque, inclusi elementi di Match analysis, Metodologia dell’allenamento, Psicologia, Comunicazione, Medicina sportiva, Carte federali e Regolamento di gioco.

Al termine delle lezioni, il positivo superamento degli esami assicura l’abilitazione per condurre, come accennato in precedenza, qualsiasi squadra di calcio a cinque, incluse quelle di Serie A e Serie A2 maschile (non solo nazionali ma anche internazionali in ambito UEFA).

Per accedere al corso è necessario aver compiuto 25 anni, essere selezionato in base a meriti sportivi tramite punteggio d’ingresso ed ovviamente essere in possesso dell’abilitazione da Allenatore di Calcio a Cinque (UEFA Futsal B Licence, la quale ti permette di allenare invece fino alla serie A femminile e non oltre la serie B maschile).

Avere per la prima volta in assoluto un tecnico locale ai massimi livelli UEFA, è motivo di vanto e di orgoglio estremo per tutta la comunità e tutto il movimento futsal in generale.