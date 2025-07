Senise si prepara a celebrare San Rocco: fede, tradizione e spettacolo dal 7 al 18 agosto 2025

Anche quest’anno la comunità di Senise si appresta a vivere con profonda devozione e partecipazione i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono amatissimo del paese.

Le celebrazioni, organizzate dalla Parrocchia “Maria SS. della Visitazione” e dalla Parrocchia “San Francesco d’Assisi”, si terranno dal 7 al 18 agosto 2025 e sono patrocinati dalla Città di Senise e dalla Regione Basilicata.

La festa, radicata nella tradizione popolare e religiosa del territorio, si apre ufficialmente il 7 agosto con l’inizio della Novena di San Rocco presso la Chiesa Madre.

Il 9 agosto si terrà il tradizionale pellegrinaggio parrocchiale al Sacro Monte di Viggiano, mentre il 13 agosto il Vescovo confermerà le Sante Cresime nella chiesa di San Francesco.

Giovedì 14 agosto sarà una giornata ricca di eventi che inizieranno alle ore 9.00 con la sfilata dei Ceri Votivi accompagnata dai suoni della tradizione. Dopo la benedizione dei ceri in Chiesa Madre, spazio al divertimento dei più piccoli con l’animazione per bambini nel cuore del paese. In serata, dopo la Messa, si terrà la “Sagra ‘Rasckatièddë e crispë”, tipico appuntamento gastronomico animato dai Talenti Senisesi e dalla Scuola di Ballo “ASD Lady Deborah” e Dj-set in piazzetta San Francesco.

Venerdì 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, si aprirà con il Giro Bandistico “Regione Basilicata” seguiranno poi le celebrazioni religiose e la prima grande processione di San Rocco per la zona superiore del paese, accompagnata dal Concerto Bandistico “Regione Basilicata”. La giornata si concluderà con uno spettacolo musicale del gruppo “Gli Amarimai” in via Alcide De Gasperi (San Pietro).

Sabato 16 agosto, giorno dedicato a San Rocco, si apre con il Giro Bandistico “Città di Santa Maria del Cedro”, seguiranno poi due celebrazioni eucaristiche e la processione del Santo per la zona inferiore del paese. In serata, la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Mons. Vincenzo Orofino, seguita da una serata musicale e intrattenimento in piazza Vittorio Emanuele con il concerto bandistico “Città di Santa Maria del Cedro”.

La giornata di domenica 17 agosto, inserita nella XX Domenica del Tempo Ordinario, sarà dedicata alla musica e al divertimento: con LDA e BEATS ’90 in Piazza Aldo Moro, seguita dalla tradizionale estrazione della riffa e dai fuochi pirotecnici che illumineranno il cielo di Senise.

Lunedì 18 agosto si concluderà la festa con la Messa al Cimitero e, in serata, la solenne traslazione della statua di San Rocco,saluto al Santo Patrono e reposizione nella sua nicchia.

Come ogni anno, la festa di San Rocco si conferma un momento di intensa partecipazione collettiva, che unisce fede, cultura, musica e tradizione gastronomica. Il motto che accompagna i festeggiamenti, “San Rocco sei guida, mostra la via, sei forza, difendi dal male questo popolo”, esprime il profondo legame spirituale tra il popolo di Senise e il suo Patrono.

L’intero evento sarà arricchito dalle luminarie artistiche della ditta “Lady Luce” e dai fuochi pirotecnici della ditta “Giovanni Gangone” di Teggiano (SA), a coronamento di una manifestazione che ogni anno richiama residenti, emigranti e visitatori.

Un appuntamento imperdibile che conferma Senise come cuore pulsante della devozione lucana.