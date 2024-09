Caos scuola in Basilicata: famiglie in difficoltà per l’anticipo delle lezioni

Come sapete, l’autonomia scolastica permette alle singole istituzioni di organizzare il calendario didattico. Tuttavia, questa flessibilità sta causando problemi soprattutto per le famiglie che abitano nei comuni più piccoli e che devono far fronte a difficoltà legate ai trasporti.

Molti studenti, soprattutto quelli che frequentano le scuole superiori a Potenza, si affidano ai servizi di trasporto pubblico. Ma questi servizi, come ci hanno segnalato alcuni genitori, non sono ancora attivi per le prime giornate di scuola, costringendo le famiglie ad organizzarsi in autonomia per accompagnare i figli a scuola.

“È una situazione davvero complicata”, ci racconta una mamma di Potenza. “Mio figlio frequenta il liceo scientifico e la sua scuola ha deciso di iniziare il 12 settembre. Come faccio a portarlo a scuola tutti i giorni? Non ho la possibilità di organizzarmi diversamente.”

Intanto, le famiglie si appellano alle istituzioni affinché si trovi una soluzione rapida e condivisa, evitando che gli studenti siano penalizzati da queste disorganizzazioni.