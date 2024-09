“La Cgil Basilicata alza la voce contro l’aumento dei costi della politica

Il sindacato ha lanciato una petizione online per chiedere l’abolizione di una legge regionale che ha incrementato le spese dei consiglieri. Secondo la Cgil, in un momento di difficoltà economica per la regione, è inaccettabile questo aumento.” La Cgil accusa i consiglieri regionali di aver approvato una legge che fa lievitare le loro spese, mentre i cittadini fanno i conti con le difficoltà economiche. Il sindacato invita tutti a firmare una petizione per chiedere l’abolizione di questa norma.”