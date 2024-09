Festivaletteratura, sold out oltre metà degli eventi a pagamento

Oltre la metà dei 241 eventi a pagamento del Festivaletteratura di Mantova sono sold out dall’apertura del festival, il 4 settembre.

Per Emmanuel Carrere, tra gli ospiti più attesi del primo giorno, mille le persone in piazza Castello nell’evento più frequentato della giornata.

Tra gli appuntamenti esauriti, Joel Dicker protagonista dell’incontro, la sera del 5 settembre, Il re della suspence con Alessia Gazzola; Chiara Valerio, il 6 settembre, con due appuntamenti entrambi sold out, Deborah Levy con Claudia Durastanti, sabato 7 settembre.

Sold out anche Kapka Kassabova il 7 settembre con Michael Ignatieff e Sori Chalandon con Carlo Lucarelli, nel giorno di chiusura, l’8 settembre.

A causa del maltempo alcuni eventi sono stati spostati il 5 settembre in luoghi al chiuso ed è stata annullata la Notte Virgiliana con Luca Scarlini e La Compagnia della Lettura (5 settembre dalle 22.30).

Più di 40mila i biglietti venduti a due giorni dall’inaugurazione. In totale gli appuntamenti sono oltre 320, più di 300 gli autori.

Tra i format va forte la Prima lezione di lingua, serie di incontri in cui autori e autrici di diversa provenienza si confrontano con le lingue d’origine dei propri familiari: Elvira Mujcic con il bosniaco e Valeria Tron con il patois, idioma vivo nelle valli interne del Piemonte e della Valle d’Aosta. Ultimi posti disponibili per giocare a Dungeons&Dragons in piazza Broletto.

