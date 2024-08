FONDAZIONE FARE FUTURO SENISE, CASE DI RIPOSO FARO DI ACCOGLIENZA E BENESSERE

Un tempo la famiglia era come una fortezza all’interno della quale si nasceva, si diventava adulti e si invecchiava. L’anziano in questo gruppo era il capo, il saggio, il giudice a cui tutti si ispiravano e chiedevano consigli. L’esperienza di chi aveva vissuto a lungo era una ricchezza che racchiudeva perle di saggezza , e non come capita adesso un fastidio, se non un peso nella società moderna, spesso sinonimo di insufficienza e incapacità. Per i giovani, sempre più tecnologici e arroganti, la vecchiaia è vista solo come una malattia e non una fase importante della vita che dovrà toccare tutti noi,se abbiamo la fortuna di arrivarci. Essere anziani è un valore aggiunto che nessuno internet può sostituire. Nulla è più educativo dell’esperienza di un anziano che ha contribuito alla crescita e alla prosperità della società in cui vivono e che hanno combattuto e che ora cercano un meritato riposo. Le residenze sanitarie assistenziali rappresentano il giusto approdo che accompagnono gli anziani per offrire loro un servizio mirato per garantire benessere fisico, mentale e sociale, con un team di professionisti dedicati, tra cui medici, infermieri, terapisti e operatori socio sanitario che si impegnano a fornire cure personalizzate in un ambiente sicuro e accogliente. Tuttavia ancora in queste strutture tante cose devono migliorare, ma siamo sulla via giusta, come la qualità del servizio, la professionalità del personale, l’organizzazione delle attività e l’attenzione riservata alle esigenze individuali. Ma soprattutto, la cosa più importante rimane sempre quella di cambiare la mentalità e l’idea della gente di immaginare la casa di riposo come una prigione, ma la necessità di considerarla come un luogo di serenità dove trascorrere una parte, e forse l’ultima, della propria vita.

Prof. Giovanni Lonetti , Fondazione Fare Futuro Senise