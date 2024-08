LE “BASILICATE” A NEW YORK, BUENOS AIRES E MONTEVIDEO

La Basilicata fuori dai confini regionali e nazionali. Un mondo da scoprire e valorizzare per rendere più forti le radici dei lucani che vivono in giro per il globo.

Con quest’ottica nasce la mostra mutimediale itinerante “BasilicatE, finanziata dalla Regione Basilicata con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e realizzato dalla Federazione dei Lucani in Piemonte con il supporto scientifico del Centro dei Lucani nel Mondo “Nino Calice” della Regione.

L’esposizione è impreziosita da documenti e riflessioni prodotti direttamente dalle comunità dei lucani a New York, Buenos Aires e Montevideo.

Il progetto nasce in virtù dei protocolli d’intesa stipulati dal Centro con il MEI – Museo dell’Emigrazione Italiana di Genova, Ellis Island Foundation di New York, MUMI Muralla Abierta Intendencia de Montevideo ed Untref Universidad Nacional de Tres de Febrero di Buenos Aires.

E gira il mondo con BasilicatE anche la celebrazione di San Rocco di Tolve con un video girato durante l’ultima edizione.

Accanto alla mostra si sviluppa un ricco calendario di eventi, tra cui una manifestazione che incrocia enogastronomia, turismo e senso di appartenenza: a febbraio 2025, nelle tre città coinvolte, le comunità dei lucani saranno protagoniste di laboratori di cucina che restituiranno attraverso le ricette tradizionali i sapori e gli ingredienti del Paese che li ha accolti.

A fine anno la mostra tornerà in Basilicata diventando parte integrante del percorso del Museo dell’Emigrazione Lucana allestito nel Castello di Lagopesole.