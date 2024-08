AGORÀ CULTURALE OSPITA IL POETA GIUSEPPE IANNARELLI

Ritorno alle origini per il Poeta Iannarelli, ospite nel suo paese di nascita, Colobraro, un piccolo e grazioso borgo situato sulla catena degli Appennini Lucani al confine con la vicina Calabria dove Giuseppe risiede da più di un trentennio.

Poeta Attivista, da diversi anni impegnato nella lotta per la difesa dei diritti umani, la salvaguardia ambientale e la pace nel mondo.

Membro attivo del movimento globale 100 Thousand Poets for Change, Iannarelli ha scritto e condiviso versi di Poesia Impegnata con attivisti Poeti e Artisti di tutto il mondo.

Al suo attivo diverse pubblicazioni in versi e prosa tra le quali il volume “Poesie belle e maledette”, edito da Aletti Editore nel 2021 raccoglie al suo interno 45 liriche e tre brevi prose.

Il libro, entra nella classifica Top 100 dei Best Seller di Amazon a pochi giorni dalla sua uscita ed è vincitore di diversi premi Internazionali, tra i più importanti il Dostoevskij nel 2022, il Premio “Versi di Pace 2022” ed il Premio Alfiere dell’Arte e della Poesia 2022, recentemente è stato tradotto in lingua araba dal Poeta e Scrittore candidato al Nobel per la pace e la letteratura Hafez Haidar.

Agorà Culturale a Colobraro nasce da una brillante intuizione della Dott.ssa Concetta Sarlo, membro del consiglio comunale e Consigliere Provinciale a Matera.

L’evento Culturale presentato nel 2023, caldeggiato con grande impegno istituzionale e vivo calore umano dal Primo Cittadino Colobrarese Nicola Lista, ha tra l’altro lo scopo di riportare a Colobraro tutti gli Autori che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale con le loro opere mantenendo sempre vivo il legame con le proprie radici.

Infatti Giuseppe come tantissimi altri figli di questa nostra martoriata terra, è costretto fin da subito ad allontanarsi per cercare altrove condizioni di lavoro più favorevoli, svolgendo da diversi anni ormai la professione di tecnico trasfertista in Italia e all’estero, ma senza dimenticare mai la sua terra e la sua gente, legami indissolubili divenuti negli anni elementi fondanti delle sue opere.

Subito dopo l’incontro, in una nota diffusa dal suo profilo social, il Poeta dice: (Ieri pomeriggio sono stato ospite di Agorà Culturale a Colobraro.

Per me è stato un ritorno alle radici, volendo usare indegnamente le parole di Cesare Pavese “…

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.” Ed io ieri sera a Colobraro ho trovato tante Persone ad

Aspettarmi, ho riassaporato il Calore Umano della mia Gente, ho riassaporato il profumo della mia terra e sentito l’energia delle radici vibrarmi sotto i piedi.

Abbiamo parlato di poesia, di ‘Poesie belle e maledette” e, nell’aria si è percepita l’energia dei versi come raramente accade in altri luoghi.

È stato un bellissimo momento di Dialogo e Confronto Culturale, Magistralmente condotto dalla Dott.ssa Concetta Sarlo, arricchito dalla Infinita Sapienza ed Esperienza Culturale del Prof. Daniele Calvi e, Spinto nella Profondità dei Sentimenti più Intimi che generano una poesia, dall’attentata lettura e dall’acuta intuizione del Primo Cittadino Nicola Lista, presente nonostante l’infortunio, al quale vanno i miei Auguri per una pronta e completa guarigione.

La Partecipazione, l’Attenzione e l’interlocuzione di un Pubblico Vivo e Vibrante mi hanno Commosso ed Onorato Profondamente.

A Voi Tutti vanno i miei ringraziamenti, a Concetta, a Nicola, a Daniele, Persone prima che Istituzioni, Persone dal Sentire Umano come tutte le Persone Presenti. Con mia Moglie abbiamo trovato una famiglia nella famiglia, la mia Gente, gli Amici intervenuti da fuori, persone che ci hanno accolto ed hanno celebrato il mio impegno profuso in ambito letterario annoverando i risultati raggiunti in termini di riconoscimenti nazionali ed internazionali. Ma il Riconoscimento più Grande, Unico e Prezioso che potevo ottenere, è stato quello che Colobraro, la mia Gente e la Mia Terra, ieri sera mi hanno Voluto Donare, il Calore Umano ed un Porto sicuro dove poter sempre tornare.)

Di grande rilievo ed arricchimento culturale sono stati gli approfondimenti tematici discussi dal Professor Daniele Calvi, eccellente giornalista e pubblicista, Stimato Amico e Mentore del Poeta, spesso presente nelle sue pubblicazioni.

Grandissimo il valore dei contenuti ed il Calore Umano trasmesso, sapientemente ricercati e dibattuti dalla Dott.ssa Concetta Sarlo.

A Conclusione dell’incontro, il Saluto a tutti i presenti da parte della Dott.ssa Concetta Sarlo e del Primo Cittadino Nicola Lista, con un rinnovato invito alla partecipazione, ribadendo la ferma volontà amministrativa nel sostenere ed ampliare questi preziosi progetti culturali con nuove ed importanti sfide future.

Nel firmare le copie ai tanti intervenuti Giuseppe dice: (Ho pensato ad una dedica Personale per Ogni uno di Voi, perché Ogni Uno di Voi è Unico e Speciale.) Grazie Colobraro.