Lo storico Casbah club dei Beatles si affitta su Airbnb Nella cantina della villetta a Liverpool la prima esibizione

Uno dei luoghi emblematici nella storia dei Beatles, il Casbah Coffee Club di Liverpool, si può affittare come alloggio su Airbnb con la possibilità quindi di dormire nel luogo delle prime esibizioni della celebre band.

Con camere rigorosamente a tema musicale a partire da 150 euro a notte, sono già arrivate decine di prenotazioni dall’Europa e dagli Stati Uniti, oltre che dal Regno Unito.

A gestirlo insieme ai familiari è il primo batterista dei Fab Four, Pete Best, oggi 82enne, impegnato nel promuovere i luoghi dove la band iniziò la sua esperienza straordinaria.

Il locale era stato aperto nel 1959 da Mona Best, la madre di Pete, decisa a creare nella città un luogo – per l’esattezza la cantina della villetta di famiglia – per giovani musicisti capace di gareggiare coi club della capitale britannica che si avviava verso il luminoso decennio della ‘swinging London’.

Fu li’ che Paul McCartney e John Lennon, giovanissimi e amici per la pelle, tennero la loro prima esibizione in un complessino chiamato The Quarrymen. E sempre lì George Harrison suonava a sua volta con un altro gruppo chiamato Les Stewart Quartet.

Il 17 dicembre del 1960, i Beatles si esibirono per la prima volta dal vivo con Best alla batteria, poi sostituito da Ringo Star.

Il Casbah venne chiuso due anni dopo, coi Fab Four che si spostarono al Cavern Club di Mathew Street, e nel 2006 ottenne dalle autorità comunali di Liverpool lo status di edificio da tutelare per il suo interesse storico e artistico.

