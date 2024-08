Scontro aperto tra Israele e Hezbollah, lanci di droni e razzi

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza in Israele per le prossime 48 ore. La “situazione speciale sul fronte interno” consente al Comando dell’Idf di emanare restrizioni.

L’esercito israeliano ha fatto sapere di avere avviato degli “attacchi preventivi” in Libano per “prevenire attacchi di Hezbollah in larga scala” e ha invitato la popolazione ad allontanarsi dalle zone in cui opera l’organizzazione.

L’offensiva è stata lanciata – afferma l’Idf – dopo aver rilevato preparativi da parte degli Hezbollah. Un avviso in lingua araba ai residenti del Libano meridionale avverte: “Stiamo monitorando i preparativi di Hezbollah per effettuare attacchi su larga scala sul territorio israeliano vicino alle vostre case. Siete in pericolo. Stiamo attaccando ed eliminando le minacce di Hezbollah”.

ANSA