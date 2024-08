Torna Noos di Alberto Angela

Giovedì 22 agosto in prima serata su Rai 1 alle 21.25, torna con nuove puntate il programma di Alberto Angela Noos, l’avventura della conoscenza.

Riparte il viaggio tra i vari campi del sapere, con ospiti, esperti e servizi dall’Italia e dal mondo che era stato rinviato da fine luglio per evitare lo scontro con la finale di Temptation island che macinava grandi ascolti.

A causa delle non poche polemiche era intervenuta anche una nota Rai a spiegare che erano state rinviate le ultime tre puntate (in onda il 22, il 29 agosto e il 5 settembre sempre in prima serata) in accordo con il conduttore ”e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela”.

Ora torna nella prima serata del giovedì di Rai1 e anche questa puntata si apre con le spettacolari immagini della BBC dalle pianure africane del Serengeti con il più maestoso e temuto degli animali: il leone.

Poi si passa agli animali domestici: studi scientifici hanno analizzato lo stato di salute di chi si prende cura di un cane o di un gatto e la pet therapy è già una realtà in alcuni ospedali italiani.

Le telecamere di Noos entrano poi in un centro italiano di medicina della riproduzione per capire come la scienza può aiutare le coppie a diventare genitori. Guglielmo Marconi e Steve Jobs, le storie di due geni che hanno rivoluzionato le loro epoche e non solo.

E ancora: una nuova sperimentazione che riguarda la Crisp-Cas9, la tecnologia che permette di tagliare e correggere in maniera mirata il genoma, anche nelle piante.

È stata applicata a una varietà di riso, per renderla resistente a un microscopico fungo parassita senza essere costretti ad usare prodotti fungicidi.

Sempre numerosi a “Noos” i compagni di viaggio. La nutrizionista Elisabetta Bernardi aiuta a sfatare alcuni luoghi comuni sul glutine. L’astronauta Samantha Cristoforetti spiega i pericoli che potrebbero correre gli astronauti della futura base lunare.

L’attrice e regista Paola Cortellesi dà voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto.

Lo scrittore Carlo Lucarelli ripercorre l’incredibile e vera storia di un assassino incastrato per caso, molti anni dopo un delitto che sembrava perfetto. Il paleontologo Alessandro Chiarenza racconta come avvenne l’estinzione dei dinosauri.

L’esperto di geopolitica Dario Fabbri analizza il potere di internet e dei social network: davvero è superiore a quello di molti Stati e Nazioni?

Il professor Emmanuele Jannini aiuta a capire l’importanza della “sincronia amorosa” nella vita sessuale delle coppie.

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, parla dell’igiene al tempo degli antichi romani.

Il filosofo della biologia Telmo Pievani racconta un aspetto affascinante dell’evoluzione: la conquista della terraferma. Lo psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro spiega come difendersi da un’emozione diffusa ma pericolosa: la rabbia.

Presenti anche in questa puntata i giovani divulgatori: Edwige Pezzulli, grazie alle spettacolari immagini delle sonde spaziali, fa conoscere da vicino gli asteroidi; Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica mostrano come si comportano i gas quando cambia la temperatura; Luca Perri rilegge in chiave scientifica la saga di Guerre Stellari e spiega i segreti dell’iperspazio.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e Lorenzo Pinna.

E con Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. Regia di Gabriele Cipollitti.

ANSA