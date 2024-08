CICALA ACCOGLIE IL NUOVO DIRETTORE GENERALE RESTAINO

Commentando la nomina dei nuovi direttori generali, l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala accoglie con grande soddisfazione l’incarico che riguarda il suo Dipartimento: “È con piacere che diamo il nostro caloroso benvenuto al Dott. Vittorio Restaino, già dirigente presso la Direzione Agricoltura.

Colgo l’occasione – aggiunge Cicala – per esprimere la mia profonda gratitudine alla dott.ssa Piemontese per il prezioso lavoro svolto e per il supporto indispensabile che mi ha offerto in questo ultimo mese”.

Nell’augurare un sereno Ferragosto a tutti i lucani, Cicala sottolinea la professionalità e la competenza maturate da Restaino in questi anni di impegno come dirigente a tempo determinato al Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione e, nello specifico, dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo rurale e Ufficio produzioni vegetali.

“Sono convinto che farà bene – conclude Cicala – e che riuscirà a raggiungere gli obiettivi in un settore di nevralgica importanza qual è l’agricoltura”.