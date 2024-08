LONETTI FONDAZIONE FARE FUTURO : FDI PRESENTE ANCHE A SENISE

Si comunica a tutti i simpatizzanti tesserati e a tutti coloro i quali condividono la linea politica di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, che il partito è presente e attivo anche a Senise, e che pur con una sezione di FDI commissariata,in attesa di eleggere il segretario e ripristinare la sezione, la Fondazione FF, rappresenta il partito, unico referente politico direttamente autorizzato dal Ministro Adolfo Urso e dal coordinatore e capo gruppo di FDI nel consiglio regionale di Basilicata.

La Fondazione da tempo è impegnata ad affrontare le sfide e le questioni più urgenti che affliggono il nostro territorio con un approccio costruttivo teso ad evidenziare le questioni politiche più rilevanti del nostro territorio, per costruire insieme un Futuro migliore, puntando alla formazione e alla scelta di una classe politica nuova che sarà presto chiamata a governare il nostro comune.

Tuttavia, nello stesso tempo, la Fondazione mette in guardia verso i trasformisti del momento che puntualmente si presentano e pensano di parlare a nome e per conto del partito, senza avere una responsabilità politica assegnata, con l’ambizione personale, che pur di rimanere a galla per garantirsi una poltrona, fondono associazione o movimenti che subito dopo le lezioni si frantumano.

La Fondazione con i suoi aderenti è l’unico referente ufficialmente autorizzato, ed è già coinvolta con Forza Italia e i suoi dirigenti per prepararsi fin da adesso, a costruire un centro destra vincente in previsione delle prossime elezioni amministrative che presto si dovranno fare a Senise.

Giovanni Lonetti – Coordinamento Fondazione Fare Futuro Senise