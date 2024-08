PEPE: UN MONITORAGGIO CONTINUO SULLA RETE VIARIA LUCANA

Massima attenzione alle questioni che riguardano la viabilità in Basilicata.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, ha incontrato nei giorni scorsi l’Anas e il Dipartimento di Protezione Civile nazionale con l’obiettivo di approfondire non solo il caso Maratea ma anche aspetti che riguardano lavori stradali e progetti destinati a migliorare la rete viaria sul territorio.

L’occasione per fare il punto della situazione “a fari spenti”, in attesa che tutto il quadro degli interventi possa esplicitarsi nel più breve tempo possibile.

Un primo focus c’è stato su Maratea e sulla statale 18: “E’ stata chiusa la fase – spiega Pepe – del piano dei fabbisogni degli interventi per la realizzazione del bypass, per il quale Anas è stata nominata soggetto attuatore, che consentirà di agevolare il transito in zona, a seguito degli eventi franosi.

Si potranno avviare il cantiere non appena ci sarà la delibera di assegnazione dei fondi da parte del Cdm. Nell’attesa di avviare celermente il lavori per la galleria, già finanziata con 56 milioni di euro”.

Un secondo focus si è sviluppato sul tema dei cantieri esistenti. L’assessore Pepe ha chiesto di imprimere un’accelerata alle opere e ha invocato tempi certi sulla loro consegna alla comunità.

Occhi puntati, in particolare, sulla Basentana, sul Raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni e sulla Potenza-Melfi.

“Nel corso dell’incontro – precisa Pepe – abbiamo discusso anche delle infrastrutture strategiche più importanti da realizzare sul territorio, a partire dalla Salerno-Potenza-Bari e dalla statale 7 Ferrandina-Matera, con particolare riferimento al tratto che collega la città di Matera”.